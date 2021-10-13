Маррей: Медведев — очень умный игрок

Экс первая ракетка мира британец Энди Маррей похвалил россиянина Даниила Медведева, назвав умным игроком.

«Думаю, что в решающих моментах в большинстве случаев верные решения принимает Новак Джокович. Он чаще других принимает правильные решения на корте. Но если мы говорим о текущем моменте, то я назову Медведева. Очень умный игрок. Думаю, это приходит с уверенностью в своих силах. Если ты не очень хорошо чувствуешь свои удары, не уверен, куда мяч полетит, именно в такие моменты происходят ошибки — когда есть сомнения или быстрая смена решения», — сказал Маррей на пресс-конференции на турнире в Индиан-Уэллсе.

В настоящее время российский теннисист занимает вторую строчку мирового рейтинга, уступая лишь сербу Новаку Джоковичу.

Ранее Медведев выразил радость от того, что ему удалось одержать 50 побед за один год.