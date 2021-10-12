Медведев: рад, что мне удалось одержать 50 побед за один год
- Reuters
«Сейчас я играю не так много, только на крупных турнирах или же на тех, которые могут помочь мне вернуться в форму. Рад, что мне удалось одержать 50 побед за год. Это значит, что на многих турнирах я показывал неплохие результаты», — цитирует слова Медведева ATP.
Следующим соперником российского теннисиста на турнире в Индиан-Уэллсе станет Григор Димитров из Болгарии.
Ранее Медведев обыграл Краиновича и вышел в четвёртый круг турнира АТР в Индиан-Уэллсе.