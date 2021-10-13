Уайлдер не сможет драться полгода после боя с Фьюри

Американский боксёр Деонтей Уайлдер получил шестимесячное отстранение от боёв после поражения нокаутом от британца Тайсона Фьюри в поединке за титул чемпиона мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).

Об этом сообщает Independent. Уайлдер был нокаутирован в 11-м раунде и по окончании поединка доставлен в больницу. Его соперник будет отстранён от боёв на 45 дней.

В первом поединке Фьюри — Уайлдер, который состоялся в декабре 2018 года, была зафиксирована ничья. Во втором бою, прошедшем в феврале 2020 года, британец нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.

Ранее Нурмагомедов поздравил Фьюри с победой над Уайлдером.