Уайлдер не сможет драться полгода после боя с Фьюри
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Об этом сообщает Independent. Уайлдер был нокаутирован в 11-м раунде и по окончании поединка доставлен в больницу. Его соперник будет отстранён от боёв на 45 дней.
В первом поединке Фьюри — Уайлдер, который состоялся в декабре 2018 года, была зафиксирована ничья. Во втором бою, прошедшем в феврале 2020 года, британец нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.
Ранее Нурмагомедов поздравил Фьюри с победой над Уайлдером.