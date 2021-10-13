Россиянин Борщёв получил контракт с UFC

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Борщёв получил контракт от Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Россиянин Борщёв получил контракт с UFC
  • vk.com

«Прямо сейчас я могу сказать много чего о Славе. Но единственное, что я скажу — не могу дождаться, когда вновь увижу твой бой», — заявил Уайт во время объявления бойцов, получивших контракты с его организацией.

Борщёв является чемпионом мира по кикбоксингу, мастером спорта международного класса, а также многократным победителем российских и международных соревнований по К-1.

Ранее сообщалось, что Вахаев проведёт титульный бой с Джонсоном на ACA 132.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить