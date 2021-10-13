Россиянин Борщёв получил контракт с UFC

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Борщёв получил контракт от Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Прямо сейчас я могу сказать много чего о Славе. Но единственное, что я скажу — не могу дождаться, когда вновь увижу твой бой», — заявил Уайт во время объявления бойцов, получивших контракты с его организацией.

Борщёв является чемпионом мира по кикбоксингу, мастером спорта международного класса, а также многократным победителем российских и международных соревнований по К-1.

Ранее сообщалось, что Вахаев проведёт титульный бой с Джонсоном на ACA 132.