«Нефтехимик» прервал серию из пяти поражений подряд

Короткая ссылка
Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл на выезде финский «Йокерит» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Нефтехимик» прервал серию из пяти поражений подряд
  • ©Пресс-служба "Нефтехимика"

Игра, которая прошла в Хельсинки, завершилась со счётом 6:3 в пользу российской команды.

В составе «Нефтехимика» дубль оформил Марат Хайруллин (10-я и 36-я минуты). Также отличились Данила Попов (2-я), Рафаэль Бикмуллин (36-я), Тимур Хафизов (45-я) и Павел Порядин (60-я).

У хозяев шайбы забросили Ханнес Бьёрнинен (29-я), Алекс Грант (48-я) и Никлас Йенсен (54-я).

Таким образом, «Нефтехимик» прервал серию из пяти поражений подряд. «Йокерит» потерпел четвёртое поражение подряд.

Ранее сообщалось, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» российский форвард Александр Овечкин начал тренироваться на льду накануне старта регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить