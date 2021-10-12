Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл на выезде финский «Йокерит» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Игра, которая прошла в Хельсинки, завершилась со счётом 6:3 в пользу российской команды.

В составе «Нефтехимика» дубль оформил Марат Хайруллин (10-я и 36-я минуты). Также отличились Данила Попов (2-я), Рафаэль Бикмуллин (36-я), Тимур Хафизов (45-я) и Павел Порядин (60-я).

У хозяев шайбы забросили Ханнес Бьёрнинен (29-я), Алекс Грант (48-я) и Никлас Йенсен (54-я).

Таким образом, «Нефтехимик» прервал серию из пяти поражений подряд. «Йокерит» потерпел четвёртое поражение подряд.

Ранее сообщалось, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» российский форвард Александр Овечкин начал тренироваться на льду накануне старта регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.