«Ак Барс» победил «Салават Юлаев» в серии буллитов

Казанский «Ак Барс» переиграл по буллитам в гостях уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Игра, которая прошла в Уфе, завершилась со счётом 3:2 в пользу клуба из столицы Татарстана.

Шайбы в составе казанской команды забросили Николай Коваленко (33-я минута), Дмитрий Воронков (48-я). Победный буллит реализовал Александр Бурмистров. У «Уфы» отличились Шакир Мухамадуллин (52-я) и Данил Алалыкин (53-я).

Ранее сообщалось, что известный российский форвард Илья Ковальчук может продолжить карьеру в казанском «Ак Барсе».