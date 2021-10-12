«Ак Барс» победил «Салават Юлаев» в серии буллитов
- ©Пресс-служба ХК "Ак Барс"/Ilnap Tukhbatov
Игра, которая прошла в Уфе, завершилась со счётом 3:2 в пользу клуба из столицы Татарстана.
Шайбы в составе казанской команды забросили Николай Коваленко (33-я минута), Дмитрий Воронков (48-я). Победный буллит реализовал Александр Бурмистров. У «Уфы» отличились Шакир Мухамадуллин (52-я) и Данил Алалыкин (53-я).
Ранее сообщалось, что известный российский форвард Илья Ковальчук может продолжить карьеру в казанском «Ак Барсе».