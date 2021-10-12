Борец Власов признался, что думал о завершении карьеры после непопадания на ОИ в Токио

Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов признался, что думал о завершении карьеры после того, как не попал на Игры в Токио.

«Это были очень тяжелые дни для меня. Мне кажется, что я не то чтобы выиграл, но я бы не проиграл тем людям, которые стояли на пьедестале. Но это уже история. Видимо, суждено мне было такой путь пройти, не должен был я туда поехать. Я сам допустил ошибку на турнире в Польше — не выиграл его, это обернулось тем, что поехал на чемпионат мира, а не на Олимпийские игры. Но это только продлило мою спортивную карьеру. Я хотел выиграть третью Олимпиаду и закончить со спортом. Хотел уже в другом русле себя проявлять, но во мне всё ещё горит мечта стать трёхкратным олимпийским чемпионом, как Александр Карелин. Буду делать все, чтобы им стать. Из-за непопадания в Токио посещали мысли о завершении карьеры, но я их гнал. Проще всего уйти, когда всё плохо. Но мне не хотелось уходить после того, как я не отобрался в состав на Олимпиаду. Хотел доказать обратное — что я достоин большего. В этом году у меня сын родился. Мой сын — это моя главная победа. Могу объяснить непопадание на Игры тем, что Бог мне послал сына. Невозможно, чтобы он все сразу мне дал — и третье олимпийское золото, и сына», — цитирует Власова «Спорт-Экспресс».

8 октября на турнире в Осло россиянин сумел стать трёхкратным чемпионом мира, завоевав золото в весовой категории до 77 кг.

Ранее сообщалось, что борец Власов стал трёхкратным чемпионом мира.