Ягудин рассказал, при каком условии Туктамышева попадёт на Олимпиаду

Олимпийский чемпион 2002 года в одиночном катании Алексей Ягудин оценил шансы чемпионки мира и Европы Елизаветы Туктамышевой попасть на Игры 2022 года в Пекине.

«Туктамышева попадёт в олимпийскую сборную, если займет место в тройке на чемпионате России. Есть ли у неё шанс? Да, он есть у всех и всегда», — написал Ягудин в своём Instagram.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине. Чемпионат России запланирован на 21—26 декабря и состоится в Санкт-Петербурге.

Ранее Туктамышева заявила, что пока не планирует усложнять контент своей программы.