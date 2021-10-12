Ягудин рассказал, при каком условии Туктамышева попадёт на Олимпиаду
- globallookpress.com
«Туктамышева попадёт в олимпийскую сборную, если займет место в тройке на чемпионате России. Есть ли у неё шанс? Да, он есть у всех и всегда», — написал Ягудин в своём Instagram.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине. Чемпионат России запланирован на 21—26 декабря и состоится в Санкт-Петербурге.
Ранее Туктамышева заявила, что пока не планирует усложнять контент своей программы.