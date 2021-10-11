Россия обыгрывает Словению после первого тайма матча отбора ЧМ-2022

Завершился первый тайм матча восьмого тура квалификации чемпионата мира 2022 года между сборными России и Словении.

На 28-й минуте Игорь Дивеев вывел национальную команду вперёд неотразимым ударом головой после навеса Даниила Фомина со штрафного, а через четыре минуты Георгий Джикия забил второй мяч (32-я) в ворота хозяев ударом через себя.

Словенцы на 40-й минуте отыграли один мяч усилиями Йосипа Иличича после паса пяткой от Андража Шпорара.

Встреча проходит в Мариборе на стадионе «Людски врт».

Ранее сообщалось, что Дивеев из-за травмы был заменён в первом тайме матча Словения — Россия.