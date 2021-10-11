Арбитр не назначил пенальти в ворота Словении в матче с Россией после использования VAR

Португальский судья Артур Соареш Диаш не назначил пенальти в ворота сборной Словении в матче восьмого тура квалификации чемпионата мира 2022 года с Россией.

На 13-й минуте голкипер словенцев Ян Облак ошибся в передаче, после чего мяч вернулся в штрафную хозяев, а форвард сборной России Фёдор Смолов упал после контакта с вратарём.

Рефери указал на «точку», но потом, после подсказки арбитра VAR, отменил своё решение — Смолов оказался в офсайде.

Ранее известный журналист Владимир Познер назвал эгоистичным решение форварда Артёма Дзюбы отказаться от вызова в сборную России.