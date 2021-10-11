Арбитр не назначил пенальти в ворота Словении в матче с Россией после использования VAR
- AP
На 13-й минуте голкипер словенцев Ян Облак ошибся в передаче, после чего мяч вернулся в штрафную хозяев, а форвард сборной России Фёдор Смолов упал после контакта с вратарём.
Рефери указал на «точку», но потом, после подсказки арбитра VAR, отменил своё решение — Смолов оказался в офсайде.
Ранее известный журналист Владимир Познер назвал эгоистичным решение форварда Артёма Дзюбы отказаться от вызова в сборную России.