Агент Азмуна отреагировал на слухи об иске жительницы Казани к футболисту
- Reuters
«Это всё сплетни. Будет ли Сердар на первом заседании? Каждый человек в мире должен отвечать на основе законов и правил. Но повторюсь, это сплетни», — цитирует Хагитали Metaratings.
Азмун выступал за казанский «Рубин» с 2013-го по 2016-й, а также с 2017 по 2018 год.
В этом сезоне форвард провёл 12 матчей, забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что жительница Казани хочет взыскать алименты с Азмуна.