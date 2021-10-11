Агент Азмуна отреагировал на слухи об иске жительницы Казани к футболисту

Мехди Хагитали, агент иранского нападающего петербургского «Зенита» Сердара Азмуна, прокомментировал информацию об иске жительницы Казани, которая требует признать его клиента отцом своего ребёнка.

«Это всё сплетни. Будет ли Сердар на первом заседании? Каждый человек в мире должен отвечать на основе законов и правил. Но повторюсь, это сплетни», — цитирует Хагитали Metaratings.

Азмун выступал за казанский «Рубин» с 2013-го по 2016-й, а также с 2017 по 2018 год.

В этом сезоне форвард провёл 12 матчей, забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что жительница Казани хочет взыскать алименты с Азмуна.