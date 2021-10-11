Батыргазиев завоевал титул чемпиона Европы WBO
- Reuters
23-летний борец из Дагестана в весовой категории до 57,15 кг в поединке в Уфе одержал победу над итальянцем Суатом Лазе техническим нокаутом во втором раунде.
Батыргазиев завоевал второй титул в профессиональной карьере. В его активе также пояс чемпиона Азии по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA). На счету боксёра четыре победы нокаутом.
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