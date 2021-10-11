Батыргазиев завоевал титул чемпиона Европы WBO

Олимпийский чемпион Токио россиянин Альберт Батыргазиев завоевал титул чемпиона Европы по версии Всемирной боксёрской организации (WBO).

23-летний борец из Дагестана в весовой категории до 57,15 кг в поединке в Уфе одержал победу над итальянцем Суатом Лазе техническим нокаутом во втором раунде.

Батыргазиев завоевал второй титул в профессиональной карьере. В его активе также пояс чемпиона Азии по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA). На счету боксёра четыре победы нокаутом.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил провести в Грозном поединок между бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко и рэпером Джиганом.