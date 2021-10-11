Батыргазиев завоевал титул чемпиона Европы WBO

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Олимпийский чемпион Токио россиянин Альберт Батыргазиев завоевал титул чемпиона Европы по версии Всемирной боксёрской организации (WBO).
Батыргазиев завоевал титул чемпиона Европы WBO
  • Reuters

23-летний борец из Дагестана в весовой категории до 57,15 кг в поединке в Уфе одержал победу над итальянцем Суатом Лазе техническим нокаутом во втором раунде.

Батыргазиев завоевал второй титул в профессиональной карьере. В его активе также пояс чемпиона Азии по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA). На счету боксёра четыре победы нокаутом.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил провести в Грозном поединок между бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко и рэпером Джиганом.

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