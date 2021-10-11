«РБ Спорт»: Прядкин будет уволен со всех постов в РФС

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Бывший президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин покинет все посты в Российском футбольном союзе (РФС).
«РБ Спорт»: Прядкин будет уволен со всех постов в РФС
  • РИА Новости

«Прядкин лишится своих постов в РФС. В РФС он покинет должности вице-президента организации, а также председателя комитета профессионального футбола. Решение об этом должно быть принято на заседании исполкома РФС», — сообщает «РБ Спорт».

Заседание исполкома РФС должно состояться в конце октября.

5 октября Сергей Прядкин объявил об отставке. Он возглавлял лигу с 2007 года.

Ранее сообщалось, что глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц стал единственным кандидатом на пост президента РПЛ.

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