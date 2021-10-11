«РБ Спорт»: Прядкин будет уволен со всех постов в РФС
- РИА Новости
«Прядкин лишится своих постов в РФС. В РФС он покинет должности вице-президента организации, а также председателя комитета профессионального футбола. Решение об этом должно быть принято на заседании исполкома РФС», — сообщает «РБ Спорт».
Заседание исполкома РФС должно состояться в конце октября.
5 октября Сергей Прядкин объявил об отставке. Он возглавлял лигу с 2007 года.
Ранее сообщалось, что глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц стал единственным кандидатом на пост президента РПЛ.