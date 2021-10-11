Пресс-служба «Реала» призвала вручить «Золотой мяч» Бенземе

Пресс-служба мадридского «Реала» отреагировала на победу сборной Франции в финале Лиги наций УЕФА над Испанией (2:1).

«Поздравления сборной Франции и всем футбольным фанатам во Франции за выдающийся титул Лиги наций, поздравляем нашего замечательного игрока Карима Бензема, «Золотой мяч», — написала пресс-служба «Реала» в своём Twitter.

Напомним, что матч в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» завершился победой французов со счётом 2:1. Карим Бензема стал автором первого гола своей команды.

Ранее сообщалось, что Месси забил юбилейный, 80-й мяч за сборную Аргентины в матче с Уругваем.