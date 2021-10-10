Мазепин назвал странными условия Гран-при Турции «Формулы-1»

Пилот команды Haas Никита Мазепин назвал странными условия в гонке Гран-при Турции «Формулы-1».

«Я провёл чистую гонку, избежал проблем на первом круге и ехал как мог. К сожалению, вы знаете, что сегодня условия были очень странными в том смысле, что трасса так и не высохла», — цитирует Мазепина пресс-служба американской команды.

"These conditions are priceless because as much as they’re difficult to drive in, they’re very useful."#HaasF1#TurkishGPpic.twitter.com/IvRMu19AA5 — Haas F1 Team (@HaasF1Team) October 10, 2021

Вместе с тем Мазепин отметил, что организаторы гонки проделали огромную работу по улучшению условий для пилотов.

Мазепин занял 20-е место, его партнёр по команде немец Мик Шумахер — 19-е.

Ранее сообщалось, что финский пилот команды Mercedes Валттери Боттас стал победителем чемпионата «Формулы-1» Гран-при Турции.