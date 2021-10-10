Мазепин назвал странными условия Гран-при Турции «Формулы-1»

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Пилот команды Haas Никита Мазепин назвал странными условия в гонке Гран-при Турции «Формулы-1».
Мазепин назвал странными условия Гран-при Турции «Формулы-1»
  • AP

«Я провёл чистую гонку, избежал проблем на первом круге и ехал как мог. К сожалению, вы знаете, что сегодня условия были очень странными в том смысле, что трасса так и не высохла», — цитирует Мазепина пресс-служба американской команды.

Вместе с тем Мазепин отметил, что организаторы гонки проделали огромную работу по улучшению условий для пилотов.

Мазепин занял 20-е место, его партнёр по команде немец Мик Шумахер — 19-е.

Ранее сообщалось, что финский пилот команды Mercedes Валттери Боттас стал победителем чемпионата «Формулы-1» Гран-при Турции.

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