Боттас победил в Гран-при Турции «Формулы-1»

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Финский пилот команды Mercedes Вальттери Боттас стал победителем чемпионата «Формулы-1» Гран-при Турции.
Боттас победил в Гран-при Турции «Формулы-1»
  • AP

Второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull. Его товарищ по команде Серхио Перес из Мексики финишировал третьим.

Действующий чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из Mercedes показал пятый результат.

32-летний Боттас в десятый раз стал победителем этапа королевских гонок.

Российский пилот Haas Никита Мазепин занял 20-е место, его партнёр по команде немец Мик Шумахер — 19-е.

Гонка прошла на трассе «Истанбул Парк».

Следующий этап сезона состоится в Остине (США) 22—24 октября.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон остался доволен выступлением в квалификации Гран-при Турции.

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