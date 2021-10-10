Логинов высказался об умении Йоханнеса Бё привозить всем 15—20 секунд на первом круге

Чемпион мира по биатлону Александр Логинов высказался о мнении, что в биатлоне нельзя сломя голову бежать первый круг, если хочешь, чтобы сил хватило на финиш.

«Думаю, у каждого из нас свой путь, свои способы раскрыть сильные стороны. Давайте вспомним первый круг Йоханнеса Бё. Он способен бежать его так, как никто в мире, включая Фуркада. То есть выиграть 15—20 секунд на первом круге и не потерять скорость на втором и третьем. Кто ещё может такое повторить? Да, я, допустим, могу соперничать с Бё на втором и третьем кругах. Но начать гонку столь же быстро, как это делает он, мне не по силам», — сказал Логинов в интервью RT.

Биатлонист ответил, сильно ли давит на соперников стартовый спурт в исполнении Бё.

«Ну конечно, есть такое. Сразу начинаешь думать: «А если он на рубеже ещё и стрельнёт чисто?» Думаю, что даже у Фуркада такие мысли проскакивают. Что же тут говорить об остальных?» — сказал он.

Ранее Логинов объяснил, как изменилась физподготовка за те годы, что он в биатлоне.