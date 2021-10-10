Логинов объяснил, как изменилась физподготовка за те годы, что он в биатлоне

Чемпион мира по биатлону Александр Логинов высказался о мнении, что норвежцы в силу предельно разнообразной общефизической подготовки, которая практикуется уже на детском уровне, более подготовлены к серьёзной работе и более координированы.

«Мне кажется, это такая тема, которую можно развивать долго и в самых разных направлениях. Вы вот сказали про координацию, а я сразу подумал о том, что, когда был маленьким, у нас не было компьютеров, а был футбол во дворе летом и хоккей — зимой. Это очень неплохо развивало общую координацию. А тот же Мартен Фуркад, насколько я слышал, не слишком хорошо координирован в игровых видах спорта. Если говорить обо мне, я, например, люблю силовую работу, понимаю, что она мне необходима, но к этому пониманию я пришёл не сразу.

Понятно, что в те времена, когда я начинал тренироваться, само понятие физподготовки было другим. Да, у нас были упражнения для пресса: либо ноги поднимаешь к перекладине, либо делаешь то же самое лёжа на полу. Сейчас же для каждой отдельно взятой мышцы существует своё упражнение. Есть специальные петли, резина, другие приспособления. Всё это нужно изучать. Уже неправильно, как мне кажется, стоять на позиции: «Я так делал 20 лет назад, значит, и сейчас нужно делать точно так же», — сказал Логинов в интервью RT.

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