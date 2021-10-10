Логинов рассказал о путешествии на Камчатку

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Чемпион мира по биатлону Александр Логинов рассказал о путешествии на Камчатку.
Логинов рассказал о путешествии на Камчатку
  • РИА Новости

«Все, кто побывал на Камчатке, как правило, всегда хотят снова туда вернуться. Там очень красиво, интересно. К тому же мне повезло: пригласил мой спонсор Сергей Колесников, который живёт на полуострове, и вместе с ним мы много чего посмотрели», — сказал Логинов в интервью RT.

Биатлонист рассказал, был ли вертолёт в его распоряжении.

«Был. Мы забрались в совсем глухие места, километрах в 50 от нормальной дороги. Туда можно было добраться только на внедорожниках с огромными колёсами, что, естественно, тоже добавляло антуража. Обязательно вернусь на Камчатку ещё не раз, просто уверен в этом», — сказал он.

Ранее Логинов поделился мнением о проблемах со стрельбой в прошлом сезоне.

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