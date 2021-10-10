Логинов прокомментировал проблемы со стрельбой в прошлом сезоне

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Чемпион мира по биатлону Александр Логинов поделился мнением о проблемах со стрельбой в прошлом сезоне.
Логинов прокомментировал проблемы со стрельбой в прошлом сезоне
  • РИА Новости

«Всё это было в том сезоне звеньями одной цепи. Перед Новым годом мне пришлось уехать домой в силу личных причин, там я не тренировался, и снова собраться на выступления оказалось тяжеловато. Хотя я честно пытался как-то выправить ситуацию. Вот и получилось так, как получилось», — сказал Логинов в интервью RT.

Также биатлонист прокомментировал мнение, что в прошлом сезоне негативную роль сыграла пандемия, из-за которой он не смог выполнить запланированный объём работы.

«На самом деле всё поначалу шло неплохо. Да, на летнем чемпионате России меня немножко подкосила старая травма локтя, из-за чего вылетели две-три недели полноценных тренировок, но, несмотря на это, у меня получилось в целом неплохо подвести себя к сезону. С той же скоростью, если посмотреть результаты до Нового года, проблем не было. А вот потом стало тяжело именно собраться. Во всех отношениях», — отметил он.

Ранее тренер национальной команды России по биатлону Сергей Башкиров рассказал, сколько человек из его группы могут реально претендовать на место в олимпийской сборной.

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