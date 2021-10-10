Уайлдер: Фьюри вышел на ринг, чтобы вырубить меня

Американец Деонтей Уайлдер прокомментировал поражение от британца Тайсона Фьюри в третьем реванш-бое.

«Я сделал всё, что мог, но этого не хватило. Я знал, что Тайсон вышел на ринг в весе 125,6 кг не для того, чтобы стать танцором балета. Фьюри вышел на ринг, чтобы вырубить меня. Ему это удалось», — приводит слова Уайлдера журналист Майкл Бенсон в своём Twitter.

Поединок проходил на стадионе «Ти-Мобайл» в Лас-Вегасе и завершился в 11-м раунде нокаутом.

Таким образом, Фьюри защитил титул чемпиона мира по версии WBC.

На счету британца 31 победа и одна ничья в 32 боях. У Уайлдера 41 победа, одна ничья и два поражения в 45 поединках.

Напомним, что в первом бою Фьюри — Уайлдер, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором поединке, прошедшем в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца.

Ранее сообщалось, что Фьюри расплакался после победы над Уайлдером.