Фьюри рассказал о разговоре с Уайлдером после нокаута

Британец Тайсон Фьюри ответил на вопрос о том, что сказал ему американец Деонтей Уайлдер после нокаута в третьем реванш-бое.

«Деонтей сказал, что не хочет проявлять никакого уважения или спортивную солидарность. Меня это очень удивило. Я ответил ему: «Окей, ты идиот, который не умеет уступать достойно. Обиженный неудачник», — приводит слова Фьюри The Athletic.

Поединок проходил на стадионе «Ти-Мобайл» в Лас-Вегасе и завершился в 11-м раунде нокаутом.

Таким образом, Фьюри защитил титул чемпиона мира по версии WBC.

На счету британца 31 победа и одна ничья в 32 боях. У Уайлдера 41 победа, одна ничья и два поражения в 45 поединках.

Напомним, что в первом бою Фьюри — Уайлдер, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором поединке, прошедшем в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца.

Ранее Фьюри назвал себя величайшим тяжеловесом своей эпохи после победы над Уайлдером.