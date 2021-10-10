Гол и передача Ткачёва не спасли «Лос-Анджелес» от поражения «Анахайму»
- AP
Встреча проходила на стадионе «Болл-Арена» в Денвере и завершилась в серии буллитов со счётом 4:2.
В составе «Анахайма» дубль оформил Макс Комтуа, ещё по шайбе забросили Тревор Зеграс и Адам Хенрик. У «Лос-Анджелеса» дубль на счету Габриэля Виларди, ещё одну шайбу забросил российский нападающий Владимир Ткачёв.
Также Ткачёв отметился результативной передачей.
Ранее сообщалось, что «Аризона Койотс» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в предсезонном матче НХЛ.