Журова связала лишение аккредитации московской лаборатории с успехами россиян на ОИ-2020

Депутат Госдумы России Светлана Журова прокомментировала решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отозвать аккредитацию московской антидопинговой лаборатории.

«Если WADA борется с допингом, то в России обязательно должна быть какая-то лаборатория. Сейчас у нас не было массовых дисквалификаций или случаев выявления положительных допинговых проб. Всех возмутило, что россияне выиграли слишком много медалей в Токио. Это их проблемы, что они не могут смириться с тем фактом, что чистые русские спортсмены побеждают», — цитирует Журову «Спорт-Экспресс».

Отозвать аккредитацию рекомендовал дисциплинарный комитет агентства. Московская лаборатория имеет возможность обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня с момента его получения.

Ранее Хоркина выразила недоумение по поводу решения WADA лишить аккредитации московскую лабораторию.