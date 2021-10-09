ЦСКА проиграл «Куньлуню» в матче КХЛ

В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский ЦСКА проиграл «Куньлуню».

Встреча, проходившая на «Арене Мытыщи», завершилась со счётом 2:1 в пользу «Куньлуня».

В составе победителей забрасывали Тайлер Вонг и Кори Кейн. Единственная шайба ЦСКА на счету Никиты Нестерова.

ЦСКА набрал 20 очков и после 16 матчей занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Куньлунь» провёл 15 игр и с десятью очками идет предпоследним на Востоке.

Ранее сообщалось, что «Авангард» взял верх над «Спартаком» в матче КХЛ.