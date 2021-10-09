ЦСКА проиграл «Куньлуню» в матче КХЛ
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Встреча, проходившая на «Арене Мытыщи», завершилась со счётом 2:1 в пользу «Куньлуня».
В составе победителей забрасывали Тайлер Вонг и Кори Кейн. Единственная шайба ЦСКА на счету Никиты Нестерова.
ЦСКА набрал 20 очков и после 16 матчей занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Куньлунь» провёл 15 игр и с десятью очками идет предпоследним на Востоке.
Ранее сообщалось, что «Авангард» взял верх над «Спартаком» в матче КХЛ.