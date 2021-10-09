Украина обыграла Финляндию в отборе на ЧМ-2022
- Reuters
Встреча, проходившая на «Олимпиастадионе» в Хельсинки, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
В составе украинской команды забивали Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. У сборной Финляндии отличился Теэму Пукки.
В параллельном матче группы D сборная Ирландии на выезде обыграла команду Азербайджана со счётом 3:0.
Украина заработала восемь очков и вышла на второе место в группе. Финляндия имеет пять очков и идёт четвёртой.
Ранее Казахстан уступил Боснии и Герцеговине в матче отбора ЧМ-2022.