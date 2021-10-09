Украина обыграла Финляндию в отборе на ЧМ-2022

В матче группового этапа квалификации к чемпионату мира по футболу 2022 года сборная Украины на выезде обыграла команду Финляндии.

Встреча, проходившая на «Олимпиастадионе» в Хельсинки, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе украинской команды забивали Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. У сборной Финляндии отличился Теэму Пукки.

В параллельном матче группы D сборная Ирландии на выезде обыграла команду Азербайджана со счётом 3:0.

Украина заработала восемь очков и вышла на второе место в группе. Финляндия имеет пять очков и идёт четвёртой.

Ранее Казахстан уступил Боснии и Герцеговине в матче отбора ЧМ-2022.