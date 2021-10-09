Глава Башкирии заявил, что регион готов подготовить условия для зимней Олимпиады

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров выразил уверенность, что регион может подготовить инфраструктуру для проведения зимних Олимпийских игр.

«Мы на летние никогда не претендовали, речь шла только о зимних. Всё-таки наши географические условия и географический рельеф позволяют нам думать, что мы в состоянии подготовить инфраструктуру для Олимпийских игр», — цитирует Хабирова ТАСС.

По его словам, есть сомнения только по одному виду спорта, но они решаемы. При этом глава региона подчеркнул, что речь идёт о далёкой перспективе.

Напомним, что в Уфе рассматривали возможность проведения Игр в 2030 году.

Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назначил встречу с властями Татарстана по вопросу заявки на проведение Олимпиады-2036.