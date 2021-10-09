Глава Башкирии заявил, что регион готов подготовить условия для зимней Олимпиады

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Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров выразил уверенность, что регион может подготовить инфраструктуру для проведения зимних Олимпийских игр.
Глава Башкирии заявил, что регион готов подготовить условия для зимней Олимпиады
  • © Вадим Брайдов
  • РИА Новости

«Мы на летние никогда не претендовали, речь шла только о зимних. Всё-таки наши географические условия и географический рельеф позволяют нам думать, что мы в состоянии подготовить инфраструктуру для Олимпийских игр», — цитирует Хабирова ТАСС.

По его словам, есть сомнения только по одному виду спорта, но они решаемы. При этом глава региона подчеркнул, что речь идёт о далёкой перспективе.

Напомним, что в Уфе рассматривали возможность проведения Игр в 2030 году.

Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назначил встречу с властями Татарстана по вопросу заявки на проведение Олимпиады-2036.

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