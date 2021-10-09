Глава Башкирии заявил, что регион готов подготовить условия для зимней Олимпиады
- © Вадим Брайдов
- РИА Новости
«Мы на летние никогда не претендовали, речь шла только о зимних. Всё-таки наши географические условия и географический рельеф позволяют нам думать, что мы в состоянии подготовить инфраструктуру для Олимпийских игр», — цитирует Хабирова ТАСС.
По его словам, есть сомнения только по одному виду спорта, но они решаемы. При этом глава региона подчеркнул, что речь идёт о далёкой перспективе.
Напомним, что в Уфе рассматривали возможность проведения Игр в 2030 году.
Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назначил встречу с властями Татарстана по вопросу заявки на проведение Олимпиады-2036.