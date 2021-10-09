Отец Фьюри: на этот раз Тайсон отправит Уайлдера на пенсию

Джон Фьюри, отец и тренер чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBC британца Тайсона Фьюри, поделился ожиданиями от третьего поединка с американским боксёром Деонтеем Уайлдером.

«На этот раз Тайсон отправит его прямиком на пенсию. Он больше никогда не будет боксировать после этого, он будет разорван на куски. В прошлый раз он был унижен. Просто разочаровал всю Америку. Тайсон порвал его как тузик грелку», — цитирует Фьюри-старшего BT Sport.

По его мнению, Уайлдеру просто повезло, что он получил шанс на ещё один бой с его сыном.

«Должен был состояться поединок Тайсона с Энтони Джошуа. Любители крови, соплей и травм получат то, чего хотят. Поверьте мне, Тайсон всё сделает так, как надо», — добавил Фьюри.

Боксёры встретятся в третий раз. В первом бое была зафиксирована ничья, а во втором Фьюри нокаутировал Уайлдера в седьмом раунде и завоевал титул чемпиона WBC.

Поединок пройдёт в ночь с 9 на 10 октября в Лас-Вегасе (США).

Ранее Уайлдер поделился ожиданиями от поединка с британцем Тайсоном Фьюри.