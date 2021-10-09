Чемпион мира по баскетболу в составе сборной США Фарид перейдёт в ЦСКА

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Чемпион мира 2014 года в составе сборной США по баскетболу Кеннет Фарид в ближайшее время перейдёт из пуэрто-риканского «Леонес де Понсе» в московский ЦСКА.
Чемпион мира по баскетболу в составе сборной США Фарид перейдёт в ЦСКА
  • © AP Photo/John Amis

Об этом сообщает пресс-служба клуба из Пуэрто-Рико.

«Кеннет Фарид получил предложение ЦСКА сроком на сезон. Мы благодарим Фарида за то, что он принял приглашение, и желаем ему всего наилучшего в России», — говорится в Instagram-аккаунте «Леонес де Понсе».

На его счету восемь сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Он выступал за «Денвер Наггетс», «Бруклин Нетс» и «Хьюстон Рокетс».

Ранее сообщалось, что центровой ЦСКА Никола Милутинов выбыл на неопределённый срок из-за травмы.

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