Чемпион мира по баскетболу в составе сборной США Фарид перейдёт в ЦСКА

Чемпион мира 2014 года в составе сборной США по баскетболу Кеннет Фарид в ближайшее время перейдёт из пуэрто-риканского «Леонес де Понсе» в московский ЦСКА.

Об этом сообщает пресс-служба клуба из Пуэрто-Рико.

«Кеннет Фарид получил предложение ЦСКА сроком на сезон. Мы благодарим Фарида за то, что он принял приглашение, и желаем ему всего наилучшего в России», — говорится в Instagram-аккаунте «Леонес де Понсе».

На его счету восемь сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Он выступал за «Денвер Наггетс», «Бруклин Нетс» и «Хьюстон Рокетс».

Ранее сообщалось, что центровой ЦСКА Никола Милутинов выбыл на неопределённый срок из-за травмы.