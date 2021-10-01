Центровой ЦСКА Милутинов выбыл на неопределённый срок из-за травмы
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Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
Никола Милутинов травмировал колено в столкновении под кольцом первой четверти выездного матча с @OlimpiaMI1936.— CSKA Moscow (@cskabasket) October 1, 2021
По возвращению в Москву баскетболист прошел обследование в GMS Clinic, которое выявило частичное повреждение внутренней боковой связки левого колена. pic.twitter.com/VrLNc4mfs1
26-летний серб получил травму в первом матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги сезона-2021/22 баскетбольной Евролиги против итальянского «Милана» (74:84).
Ранее сообщалось, что ЦСКА потерпел поражение от «Милана» на старте Евролиги.