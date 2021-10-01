Центровой ЦСКА Милутинов выбыл на неопределённый срок из-за травмы

Короткая ссылка
Центровой московского ЦСКА Никола Милутинов выбыл из строя на неопределённое время из-за повреждения боковой связки колена.
Центровой ЦСКА Милутинов выбыл на неопределённый срок из-за травмы
  • © cskabasket.com

Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

26-летний серб получил травму в первом матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги сезона-2021/22 баскетбольной Евролиги против итальянского «Милана» (74:84).

Ранее сообщалось, что ЦСКА потерпел поражение от «Милана» на старте Евролиги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить