Центровой ЦСКА Милутинов выбыл на неопределённый срок из-за травмы

Никола Милутинов травмировал колено в столкновении под кольцом первой четверти выездного матча с @OlimpiaMI1936.



По возвращению в Москву баскетболист прошел обследование в GMS Clinic, которое выявило частичное повреждение внутренней боковой связки левого колена. pic.twitter.com/VrLNc4mfs1