Экхофф рассказала, что сбылась её мечта

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Олимпийская чемпионка по биатлону Тириль Экхофф попала на обложку глянцевого журнала KK.
Экхофф рассказала, что сбылась её мечта
  • © Anders Wiklund / TT via AP

«Сбылась маленькая мечта, когда я попала на обложку журнала KK. В 2015 году я начала вязать и мечтала поделиться схемой в KK. Наконец, я просто хочу сказать, что удивительно, чего могут добиться хороший фотограф и хороший стилист (просто посмотрите фотографию «до»)», — написала Экхофф в своём Instagram.

В сезоне-2020/21 норвежка выиграла «Большой хрустальный глобус». Она также является десятикратной чемпионкой мира.

27 ноября стартует новый сезон Кубка мира по биатлону.

Ранее Башкиров рассказал, за счёт чего норвежские биатлонисты развивают высокую скорость на дистанции.

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