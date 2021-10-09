Быстров — о матче Россия — Словакия: всю статистику нужно сжечь, оставить только счёт
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«Такая игра, где нужно просто всю статистику и всё что можно сжечь, убрать. В заставке на ТВ давать только счёт матча и всё. Больше ничего не давать в эфир. Ни владение мячом, ни удары», — сказал Быстров в эфире «Матч Премьер».
Игра, которая состоялась в Казани, прошла при явном преимуществе гостей. Словаки владели мячом 70% времени и нанесли по воротам 25 ударов. У команды России — 10. Исход матча решил автогол Милана Шкриньяра.
В следующем матче россияне сыграют со Словенией в Мариборе 11 октября.
Ранее бывший комментатор, а ныне популярный блогер Василий Уткин высказался об неубедительной победе сборной России над командой Словакии в отсутствие форварда Артёма Дзюбы.