Быстров — о матче Россия — Словакия: всю статистику нужно сжечь, оставить только счёт

Бывший полузащитник московского «Спартак» и «Зенита» из Санкт-Петербурга Владимир Быстров прокомментировал трудную победу сборной России над командой Словакии (1:0) в матче квалификации чемпионата мира 2022 года.

«Такая игра, где нужно просто всю статистику и всё что можно сжечь, убрать. В заставке на ТВ давать только счёт матча и всё. Больше ничего не давать в эфир. Ни владение мячом, ни удары», — сказал Быстров в эфире «Матч Премьер».

Игра, которая состоялась в Казани, прошла при явном преимуществе гостей. Словаки владели мячом 70% времени и нанесли по воротам 25 ударов. У команды России — 10. Исход матча решил автогол Милана Шкриньяра.

В следующем матче россияне сыграют со Словенией в Мариборе 11 октября.

Ранее бывший комментатор, а ныне популярный блогер Василий Уткин высказался об неубедительной победе сборной России над командой Словакии в отсутствие форварда Артёма Дзюбы.