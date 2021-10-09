Быстров — о матче Россия — Словакия: всю статистику нужно сжечь, оставить только счёт

Короткая ссылка
Бывший полузащитник московского «Спартак» и «Зенита» из Санкт-Петербурга Владимир Быстров прокомментировал трудную победу сборной России над командой Словакии (1:0) в матче квалификации чемпионата мира 2022 года.
Быстров — о матче Россия — Словакия: всю статистику нужно сжечь, оставить только счёт
  • AFP
  • © Roman Kruchinin

«Такая игра, где нужно просто всю статистику и всё что можно сжечь, убрать. В заставке на ТВ давать только счёт матча и всё. Больше ничего не давать в эфир. Ни владение мячом, ни удары», — сказал Быстров в эфире «Матч Премьер».

Игра, которая состоялась в Казани, прошла при явном преимуществе гостей. Словаки владели мячом 70% времени и нанесли по воротам 25 ударов. У команды России — 10. Исход матча решил автогол Милана Шкриньяра.

В следующем матче россияне сыграют со Словенией в Мариборе 11 октября.

Ранее бывший комментатор, а ныне популярный блогер Василий Уткин высказался об неубедительной победе сборной России над командой Словакии в отсутствие форварда Артёма Дзюбы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить