«Тампа» поздравила Кучерова и Василевского с вызовом в сборную России на Олимпиаду-2022
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- © Phelan M. Ebenhack
Помимо Василевского и Кучерова в первую тройку вошёл форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.
Congratulations to @86Kucherov and Vasy on their selections to represent the Russian Olympic Committee in the 2022 Beijing Winter Olympics! 👏 pic.twitter.com/T0XAKbBXbU— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) October 8, 2021
Напомним, что 8 октября Федерация хоккея России официально объявила тройку хоккеистов, которые поедут на Олимпиаду в составе национальной команды.
Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.
Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов ответил на вопрос по поводу возможного вызова форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в сборную России по хоккею на Олимпиаду 2022 года в Пекине.