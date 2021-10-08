«Тампа» поздравила Кучерова и Василевского с вызовом в сборную России на Олимпиаду-2022

Короткая ссылка
«Тампа-Бэй Лайтнинг» поздравила хоккеистов команды из Флориды — форварда Никиту Кучерова и голкипера Андрея Василевского с приглашением в сборную России для участия в зимней Олимпиаде в Пекине 2022 года.
«Тампа» поздравила Кучерова и Василевского с вызовом в сборную России на Олимпиаду-2022
  • AP
  • © Phelan M. Ebenhack

Помимо Василевского и Кучерова в первую тройку вошёл форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

Напомним, что 8 октября Федерация хоккея России официально объявила тройку хоккеистов, которые поедут на Олимпиаду в составе национальной команды.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов ответил на вопрос по поводу возможного вызова форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в сборную России по хоккею на Олимпиаду 2022 года в Пекине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить