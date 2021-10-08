«Тампа» поздравила Кучерова и Василевского с вызовом в сборную России на Олимпиаду-2022

«Тампа-Бэй Лайтнинг» поздравила хоккеистов команды из Флориды — форварда Никиту Кучерова и голкипера Андрея Василевского с приглашением в сборную России для участия в зимней Олимпиаде в Пекине 2022 года.

AP

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