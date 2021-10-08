Яковлев завоевал бронзу ЧЕ по велоспорту на треке
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
21-летний спортсмен в двух заездах за третье место победил Себастьяна Вижье из Франции.
Золотую награду завоевал Харри Лаврейсен из Нидерландов. Серебро досталось его соотечественнику Джеффри Хугланду.
Сборная России в медальном зачёте ЧЕ идёт на четвёртом месте. В активе россиян по две золотые и серебряные награды, а также четыре бронзовые.
Первенство Европы в швейцарском Гренхене завершится 9 октября.
Ранее россиянка Дарья Шмелёва завоевала золотую медаль чемпионата Европы по велоспорту в Швейцарии.