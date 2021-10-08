Россия обыгрывает Словакию после первого тайма матча отбора ЧМ-2022
- AP
На 24-й минуте россияне вышли вперёд после автогола Милана Шкриньяра. Полузащитник национальной команды Арсен Захарян прострелил вдоль вратарской гостей, а словацкий защитник срезал мяч в свои ворота.
На перерыв подопечные Валерия Карпина ушли с минимальным преимуществом — 1:0.
Встреча проходит на стадионе «Казань Арена».
Ранее сообщалось, что болельщики вывесили оригинальный баннер в поддержку сборной России на матче со Словакией.