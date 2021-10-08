Россия обыгрывает Словакию после первого тайма матча отбора ЧМ-2022

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Завершился первый тайм матча седьмого тура квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и Словакии.
Россия обыгрывает Словакию после первого тайма матча отбора ЧМ-2022
  • AP

На 24-й минуте россияне вышли вперёд после автогола Милана Шкриньяра. Полузащитник национальной команды Арсен Захарян прострелил вдоль вратарской гостей, а словацкий защитник срезал мяч в свои ворота.

На перерыв подопечные Валерия Карпина ушли с минимальным преимуществом — 1:0.

Встреча проходит на стадионе «Казань Арена».

Ранее сообщалось, что болельщики вывесили оригинальный баннер в поддержку сборной России на матче со Словакией.

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