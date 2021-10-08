Булыкин: сборную России ждёт тяжёлый матч против Словакии

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин дал прогноз на матч национальной футбольной команды против команды Словакии.

«Конечно, нашу сборную ждёт тяжёлый матч. Но учитывая ту поддержку, которая есть у сборной, которая будет у сборной на стадионе, я думаю, наши ребята должны хорошо выступить, независимо от кадровых потерь, которые есть», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, в сборной могут найтись лидеры, способные повести за собой команду.

Как отметил Булыкин, есть новые футболисты, которые были вызваны и у которых очень сильная мотивация.

«Я надеюсь на хороший результат и на победу в этой игре», — добавил эксперт.

Ранее футбольный эксперт Андрей Малосолов в беседе с телеканалом «360» выразил мнение о предстоящем матче седьмого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и Словакии.