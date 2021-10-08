Булыкин: сборную России ждёт тяжёлый матч против Словакии

Короткая ссылка
Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин дал прогноз на матч национальной футбольной команды против команды Словакии.
Булыкин: сборную России ждёт тяжёлый матч против Словакии
  • @TeamRussia
  • Twitter

«Конечно, нашу сборную ждёт тяжёлый матч. Но учитывая ту поддержку, которая есть у сборной, которая будет у сборной на стадионе, я думаю, наши ребята должны хорошо выступить, независимо от кадровых потерь, которые есть», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, в сборной могут найтись лидеры, способные повести за собой команду.

Как отметил Булыкин, есть новые футболисты, которые были вызваны и у которых очень сильная мотивация.

«Я надеюсь на хороший результат и на победу в этой игре», — добавил эксперт.

Ранее футбольный эксперт Андрей Малосолов в беседе с телеканалом «360» выразил мнение о предстоящем матче седьмого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и Словакии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить