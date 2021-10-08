Наставник «Арсенала» Артета признан тренером месяца в АПЛ

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета признан лучшим тренером по итогам сентября в Английской премьер-лиге.

Об этом сообщается на сайте АПЛ.

Под руководством испанского специалиста «канониры» выиграли все три матча чемпионата Англии по футболу, которые проходили в минувшем месяце. При этом в двух из них лондонской команде удавалось оставлять свои ворота в неприкосновенности.

Также на приз претендовали Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Грэм Поттер («Брайтон») и Дин Смит («Астон Вилла»).

Ранее сообщалось, что форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду признан лучшим игроком АПЛ по итогам сентября.