Наставник «Арсенала» Артета признан тренером месяца в АПЛ

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Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета признан лучшим тренером по итогам сентября в Английской премьер-лиге.
Наставник «Арсенала» Артета признан тренером месяца в АПЛ
  • AP

Об этом сообщается на сайте АПЛ.

Под руководством испанского специалиста «канониры» выиграли все три матча чемпионата Англии по футболу, которые проходили в минувшем месяце. При этом в двух из них лондонской команде удавалось оставлять свои ворота в неприкосновенности.

Также на приз претендовали Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Грэм Поттер («Брайтон») и Дин Смит («Астон Вилла»).

Ранее сообщалось, что форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду признан лучшим игроком АПЛ по итогам сентября.

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