Футбольный эксперт Малосолов высказался о предстоящем матче России и Словакии

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Футбольный эксперт Андрей Малосолов выразил мнение о предстоящем матче седьмого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и Словакии.
Футбольный эксперт Малосолов высказался о предстоящем матче России и Словакии
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В беседе с телеканалом «360» он напомнил, что российская команда потеряла много ключевых игроков.

«Это и естественные травмы футболистов, и отказ таких значимых игроков, как Фернандес, Дзюба. Но есть не менее тревожный факт. На первом сборе сборной России, когда мы играли с Хорватией, Мальтой и Кипром, у нас из-за однотипных мышечных травм выпало семь футболистов. Сейчас вот снова выбывают футболисты из расположения сборной, например Денис Глушаков», — сказал Малосолов.

Он добавил, что главный конкурент россиян — Хорватия — играет сейчас с Кипром и Мальтой.

«Хорваты куда сильнее этих команд. И последняя игра отборочного турнира у нас с Хорватией на её поле. Поэтому, конечно, задача только побеждать», — констатировал он.

Встреча России со Словакией состоится 8 октября на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало игры — в 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что сборная России прилетела в Казань на игру со Словакией.

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