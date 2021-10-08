«Мисс «Спартак» вошла в тренерский штаб Витории

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Победительница конкурса «Мисс «Спартак» 2019 года Ольга Смирнова вошла в тренерский штаб московского «Спартака».
«Мисс «Спартак» вошла в тренерский штаб Витории
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Как сообщается на официальном сайте московского клуба, Смирнова будет тренером по физической подготовке.

Напомним, что ранее она работала в академии клуба.

Смирнова — двукратная чемпионка России и мастер спорта по лёгкой атлетике.

После 10 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» расположился на седьмом месте в турнирной таблице с 16 очками.

Ранее руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал решение контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) не отменять красную карточку нападающего петербургского «Зенита» Сердара Азмуна в матче десятого тура РПЛ с «Сочи».

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