«Чемпионат»: в «Зените» обсуждают отставку Радимова с поста тренера второй команды

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Главный тренер петербургского «Зенита-2» Владислав Радимов может покинуть свой пост.
«Чемпионат»: в «Зените» обсуждают отставку Радимова с поста тренера второй команды
  • © Игорь Руссак
  • РИА Новости

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, руководство петербургского «Зенита» недовольно последними результатами второй команды.

Отмечается, что если Радимов покинет команду, то одним из кандидатов на пост главного тренера «Зенита-2» станет наставник петербургской команды до 16 лет Константин Коноплёв.

После 11 туров Футбольной национальной лиги — 2 «Зенит-2» занимает седьмое место в подгруппе 1 с 12 очками.

Ранее сообщалось, что ФНЛ уволит пять представителей основного менеджмента.

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