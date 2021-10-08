«Чемпионат»: в «Зените» обсуждают отставку Радимова с поста тренера второй команды

Главный тренер петербургского «Зенита-2» Владислав Радимов может покинуть свой пост.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, руководство петербургского «Зенита» недовольно последними результатами второй команды.

Отмечается, что если Радимов покинет команду, то одним из кандидатов на пост главного тренера «Зенита-2» станет наставник петербургской команды до 16 лет Константин Коноплёв.

После 11 туров Футбольной национальной лиги — 2 «Зенит-2» занимает седьмое место в подгруппе 1 с 12 очками.

Ранее сообщалось, что ФНЛ уволит пять представителей основного менеджмента.