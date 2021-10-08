«Чемпионат»: ФНЛ уволит часть основного менеджмента

Футбольная национальная лига (ФНЛ) уволит часть основного менеджмента.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, свои посты в ФНЛ покинут директор информационного департамента Павел Новиков, исполнительный директор Иван Шабанов, директор по правовым вопросам Константин Ляхов, директор административного департамента Вадим Ильин, директор по развитию Тимур Лепсая, а также спортивный директор Василий Иванов.

Как сообщил источник, кадровой революцией в лиге занимаются советник генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Андрей Соколов и руководитель проектного офиса Герман Чистяков.

Отмечается, что на освободившиеся места придут люди из РФС.

Ранее сообщалось, что РФС близок к договорённости о передаче Российской премьер-лиге прав на проведение чемпионата России на восемь лет начиная с сезона-2022/23.