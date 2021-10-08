«Чемпионат»: ФНЛ уволит часть основного менеджмента

Короткая ссылка
Футбольная национальная лига (ФНЛ) уволит часть основного менеджмента.
«Чемпионат»: ФНЛ уволит часть основного менеджмента
  • © 1fnl.ru

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, свои посты в ФНЛ покинут директор информационного департамента Павел Новиков, исполнительный директор Иван Шабанов, директор по правовым вопросам Константин Ляхов, директор административного департамента Вадим Ильин, директор по развитию Тимур Лепсая, а также спортивный директор Василий Иванов.

Как сообщил источник, кадровой революцией в лиге занимаются советник генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Андрей Соколов и руководитель проектного офиса Герман Чистяков.

Отмечается, что на освободившиеся места придут люди из РФС.

Ранее сообщалось, что РФС близок к договорённости о передаче Российской премьер-лиге прав на проведение чемпионата России на восемь лет начиная с сезона-2022/23.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить