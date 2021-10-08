Источник: РФС и РПЛ продлят контракт на проведение чемпионата России на восемь лет
- РИА Новости
Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, контракт предполагает, что РПЛ будет проводить чемпионат России со следующего сезона до конца сезона-2029/2030.
Отмечается, что по новому контракту существенно увеличатся денежные отчисления лиги в пользу РФС.
Напомним, что ранее Российская премьер-лига платила футбольному союзу 230 млн рублей за сезон.
Теперь лига будет выплачивать союзу от 5 до 7,5% от всех доходов.
Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что клуб выдвинет кандидатуру руководителя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца на пост президента РПЛ.