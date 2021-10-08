Источник: РФС и РПЛ продлят контракт на проведение чемпионата России на восемь лет

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Российский футбольный союз (РФС) близок к договорённости о передаче Российской премьер-лиге (РПЛ) прав на проведение чемпионата России на восемь лет начиная с сезона-2022/23.
Источник: РФС и РПЛ продлят контракт на проведение чемпионата России на восемь лет
  • РИА Новости

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, контракт предполагает, что РПЛ будет проводить чемпионат России со следующего сезона до конца сезона-2029/2030.

Отмечается, что по новому контракту существенно увеличатся денежные отчисления лиги в пользу РФС.

Напомним, что ранее Российская премьер-лига платила футбольному союзу 230 млн рублей за сезон.

Теперь лига будет выплачивать союзу от 5 до 7,5% от всех доходов.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что клуб выдвинет кандидатуру руководителя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца на пост президента РПЛ.

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