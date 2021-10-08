Медведев рассказал, что после победы на US Open люди пытаются заплатить за него в ресторанах
- AP
«Все говорят обо мне в прессе, пишут в газетах. В России, конечно, тоже. Многие пытались заплатить за меня в ресторане. Порой я старался отказаться. Не понимаю, зачем принимать это от тех, кого я не знаю. Это забавно, но всё равно странно», — приводит слова Медведева France 24.
Напомним, что россиянин одержал победу над Джоковичем 12 сентября, выиграв первый в карьере титул Большого шлема.
Ранее Медведев заявил, что хочет стать первой ракеткой мира в 2022 году.