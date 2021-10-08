Ассистентский дубль Романова не помог «Монреалю» избежать поражения от «Оттавы»
Встреча проходила на стадионе «Белл-центр Подробнее в Монреале и завершилась в серии буллитов со счётом 6:5.
В составе «Оттавы» дублем отметился Джош Норрис, ещё по одной шайбе забросили Шейн Пинто и Крис Тирни.
У «Монреаля» дубль оформил Джефф Питри, ещё по шайбе на счету Джоша Андерсона и Ника Судзуки.
Российские защитник «Канадиенс» Александр Романов записал на свой счёт две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что гол и ассистентский дубль Капризова помогли «Миннесоте» победить «Колорадо».