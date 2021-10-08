Бразилия победила Венесуэлу в матче отбора к ЧМ-2022

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Cборная Бразилии одержала победу над национальной командой Венесуэлы в матче 11-го тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.
Бразилия победила Венесуэлу в матче отбора к ЧМ-2022
  • AP
  • © Ariana Cubillos

Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Каракасе и завершилась со счётом 3:1.

В составе сборной Бразилии забитыми мячами отметились Маркиньос, Барбоза и Антони. У Венесуэлы единственный мяч забил Эрик Рамирес.

В параллельной игре национальная команда Перу победила Чили со счётом 2:0.

Отметим, что возглавляет турнирную таблицу группового этапа отборочного турнира Бразилия, набравшая 27 очков. На втором месте идёт Аргентина (19), на третьей позиции Уругвай (16), на четвёртой строчке Колумбия (14), на пятой —  Эквадор (13).

Ранее сообщалось, что сборная России прилетела в Казань на матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года со Словакией.

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