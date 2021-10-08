Аргентина сыграла вничью с Парагваем в матче отбора к ЧМ-2022

Cборные Парагвая и Аргентины сыграли вничью в матче 11-го тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

Встреча проходила на стадионе «Дефенсорес дель Чако» в Асунсьоне и завершилась со счётом 0:0.

В параллельной игре национальные команды Уругвая и Колумбии также сыграли вничью — 0:0.

Отметим, что возглавляет турнирную таблицу группового этапа отборочного турнира Бразилия, набравшая 24 очка. На втором месте идёт Аргентина (19), на третьей позиции Уругвай (16), на четвёртой строчке Колумбия (14), на пятой — Эквадор (13).

Ранее сообщалось, что сборная России прилетела в Казань на матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года со Словакией.