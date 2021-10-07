ФХР назовёт имена первых хоккеистов сборной на Олимпиаду в Пекине 8 октября
- Reuters
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Россия назовёт трёх хоккеистов команды в 17:00 мск, сообщает «Матч ТВ».
В тот же день это сделают сборные Латвии, Швейцарии, Германии, Словакии и Дании.
Свои тройки уже назвали сборные США, Канады, Финляндии, Чехии и Швеции.
Напомним, что Международная федерация хоккея и Национальная хоккейная лига обратились с просьбой к сборным предоставить список из трёх хоккеистов. Окончательный состав сборной должен быть объявлен в январе 2022 года.
Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк стал пожизненным членом совета Международной федерации хоккея.