ФХР назовёт имена первых хоккеистов сборной на Олимпиаду в Пекине 8 октября

Федерация хоккея России (ФХР) объявит 8 октября первую тройку членов национальной сборной на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине .

Россия назовёт трёх хоккеистов команды в 17:00 мск, сообщает «Матч ТВ».

В тот же день это сделают сборные Латвии, Швейцарии, Германии, Словакии и Дании.

Свои тройки уже назвали сборные США, Канады, Финляндии, Чехии и Швеции.

Напомним, что Международная федерация хоккея и Национальная хоккейная лига обратились с просьбой к сборным предоставить список из трёх хоккеистов. Окончательный состав сборной должен быть объявлен в январе 2022 года.

Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк стал пожизненным членом совета Международной федерации хоккея.