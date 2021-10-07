Карпин рассказал, что футболисты сборной России помогли больному ребёнку

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сообщил, что тренерский штаб и игроки национальной команды за один день собрали средства на лечение ребёнка.

«Хотел бы поблагодарить весь штаб сборной, потому что участвовали все, не только футболисты. Буквально за один день собрали нужную сумму ребёнку. Это доказывает, что в этой сборной собраны люди, назовём их настоящие», — цитирует ТАСС Карпина.

Он добавил, что благотворительный сбор средств надо сделать в команде традиционным.

Напомним, семья 10-летнего мальчика Эмира в Instagram поблагодарила сборную России за финансовую поддержку.

Ранее Карпин рассказал, будет ли полузащитник «Зенита» Далер Кузяев капитаном в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Словакии.