Карпин рассказал, что футболисты сборной России помогли больному ребёнку

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сообщил, что тренерский штаб и игроки национальной команды за один день собрали средства на лечение ребёнка.
Карпин рассказал, что футболисты сборной России помогли больному ребёнку
  • РИА Новости

«Хотел бы поблагодарить весь штаб сборной, потому что участвовали все, не только футболисты. Буквально за один день собрали нужную сумму ребёнку. Это доказывает, что в этой сборной собраны люди, назовём их настоящие», — цитирует ТАСС Карпина.

Он добавил, что благотворительный сбор средств надо сделать в команде традиционным.

Напомним, семья 10-летнего мальчика Эмира в Instagram поблагодарила сборную России за финансовую поддержку.

Ранее Карпин рассказал, будет ли полузащитник «Зенита» Далер Кузяев капитаном в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Словакии.

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