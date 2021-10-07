Карпин рассказал, что футболисты сборной России помогли больному ребёнку
- РИА Новости
«Хотел бы поблагодарить весь штаб сборной, потому что участвовали все, не только футболисты. Буквально за один день собрали нужную сумму ребёнку. Это доказывает, что в этой сборной собраны люди, назовём их настоящие», — цитирует ТАСС Карпина.
Он добавил, что благотворительный сбор средств надо сделать в команде традиционным.
Напомним, семья 10-летнего мальчика Эмира в Instagram поблагодарила сборную России за финансовую поддержку.
Ранее Карпин рассказал, будет ли полузащитник «Зенита» Далер Кузяев капитаном в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Словакии.