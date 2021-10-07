Карпин рассказал, будет ли Кузяев капитаном в матче со Словакией

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, будет ли полузащитник «Зенита» Далер Кузяев капитаном в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Словакии.
Карпин рассказал, будет ли Кузяев капитаном в матче со Словакией
  • РИА Новости

«Что изменится, если Кузяев будет капитаном или не будет? Завтра узнаете», — цитирует «Спорт-Экспресс» Карпина.

Кузяев пришёл с Карпиным на пресс-конференцию перед матчем со Словакией. Игра пройдёт 8 октября в Казани. Встреча начнётся в 21:45 мск.

Россия (13 очков) по итогам шести туров занимает второе место в группе. Хорватия (13) по дополнительными показателям идёт на первой строчке. Словакия (9) — третья.

Ранее Кузяев признался, что готов стать капитаном сборной России.

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