Карпин рассказал, будет ли Кузяев капитаном в матче со Словакией
- РИА Новости
«Что изменится, если Кузяев будет капитаном или не будет? Завтра узнаете», — цитирует «Спорт-Экспресс» Карпина.
Кузяев пришёл с Карпиным на пресс-конференцию перед матчем со Словакией. Игра пройдёт 8 октября в Казани. Встреча начнётся в 21:45 мск.
Россия (13 очков) по итогам шести туров занимает второе место в группе. Хорватия (13) по дополнительными показателям идёт на первой строчке. Словакия (9) — третья.
Ранее Кузяев признался, что готов стать капитаном сборной России.