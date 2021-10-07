Касьянов возглавил сборную Южной Кореи по бобслею

Россиянин Александр Касьянов стал тренером сборной Южной Кореи по бобслею.

«Весной после отбора ко мне поступило предложение стать тренером сборной Южной Кореи по бобслею. И я решил попробовать себя и поработать с другой командой, мой контракт с южнокорейцами пока заключён до Олимпийских игр в Пекине», — цитирует Касьянова ТАСС.

Он добавил, что в данный момент находится в Китае на тренировочном мероприятии, в котором принимают участие практически все сборные.

37-летний тренер готовит южнокорейскую команду к Олимпийским играм в Пекине.

Касьянов является обладателем Кубка мира — 2016/17 в соревнованиях бобов-четвёрок.

Ранее сообщалось, что сборная России по бобслею и скелетону успешно прошла тестирование на коронавирус после прилёта в Пекин.