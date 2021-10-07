Касьянов возглавил сборную Южной Кореи по бобслею
- РИА Новости
«Весной после отбора ко мне поступило предложение стать тренером сборной Южной Кореи по бобслею. И я решил попробовать себя и поработать с другой командой, мой контракт с южнокорейцами пока заключён до Олимпийских игр в Пекине», — цитирует Касьянова ТАСС.
Он добавил, что в данный момент находится в Китае на тренировочном мероприятии, в котором принимают участие практически все сборные.
37-летний тренер готовит южнокорейскую команду к Олимпийским играм в Пекине.
Касьянов является обладателем Кубка мира — 2016/17 в соревнованиях бобов-четвёрок.
Ранее сообщалось, что сборная России по бобслею и скелетону успешно прошла тестирование на коронавирус после прилёта в Пекин.