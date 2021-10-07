Касьянов возглавил сборную Южной Кореи по бобслею

Короткая ссылка
Россиянин Александр Касьянов стал тренером сборной Южной Кореи по бобслею.
Касьянов возглавил сборную Южной Кореи по бобслею
  • РИА Новости

«Весной после отбора ко мне поступило предложение стать тренером сборной Южной Кореи по бобслею. И я решил попробовать себя и поработать с другой командой, мой контракт с южнокорейцами пока заключён до Олимпийских игр в Пекине», — цитирует Касьянова ТАСС.

Он добавил, что в данный момент находится в Китае на тренировочном мероприятии, в котором принимают участие практически все сборные.

37-летний тренер готовит южнокорейскую команду к Олимпийским играм в Пекине.

Касьянов является обладателем Кубка мира — 2016/17 в соревнованиях бобов-четвёрок.

Ранее сообщалось, что сборная России по бобслею и скелетону успешно прошла тестирование на коронавирус после прилёта в Пекин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить